2011 erklärte Mary-Kate in der Vogue , wieso sie und Ashley sich weitesgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sich von Social Media fernhalten. „Wir haben unser ganzes Leben lang darum gekämpft, für andere Menschen nicht so offen zugänglich zu sein.“ Dass die beiden sich so verschlossen geben, bedeutet indes nicht, dass sie kein erfülltes Leben führen. Zu The Edit sagte Mary-Kate, dass ihr Alltag, bei allem Geschäftssinn, nicht nur aus Arbeit besteht. „Ich habe einen Ehemann, zwei Stiefkinder und ein Leben. Ich muss auch mal nach Hause gehen und das Abendessen zubereiten. Am Wochenende reite ich mit meinen Pferden aus. Man muss Sachen finden, die einen entspannen. Wenn man die nicht hat, muss man nach ihnen suchen.“ Hört sich so an, als wüssten die beiden trotz all des frühen Ruhms und des aktuellen Hypes ziemlich genau, was sie tun.