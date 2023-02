Was zu viel Serotonin in deinem Körper anrichtet

Monique fielen die ersten Symptome rund 30 bis 45 Minuten nach der vierten Dose auf. „Ich glaube, ich konnte die letzte nicht mal austrinken, weil ich so stark zitterte. Mir war schlecht und ich schwitzte kalten Schweiß“, erzählt sie. „Das fühlte sich an wie eine Reaktion auf eine Droge . Ich war total verwirrt.“ Also googelte sie ihre Symptome – und das Erste, was auf alle davon zutraf, war das Serotonin-Syndrom. „Ich war total überrascht, weil ich keine Medikamente einnehme“, sagt sie. „Aber ich hatte eben zu schnell zu viel von dem Drink getrunken.“