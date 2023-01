Was, wenn mein:e Partner:in weniger Lust auf Sex hat als ich?

Einer der am weitesten verbreiteten Irrglauben rund um Beziehungen ist der, es gäbe eine „richtige“ Menge an Sex innerhalb einer Partnerschaft . Dabei durchlebt dein Sexleben in einer Beziehung in Wahrheit mal Höhen, mal Tiefen. Das hängt von diversen Faktoren ab – wie lange ihr schon zusammen seid, ob eine:r von euch gestresst ist, ob es euch körperlich oder geistig gut geht , und so weiter. Wenn dir aber aufgefallen ist, dass euer Sexleben in letzter Zeit immer weiter runterfährt, ist es eine gute Idee, das mal genauer zu hinterfragen.