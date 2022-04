Ich bin asexuell & Partner:innen denken, meine Lust auf Sex „kommt noch“

Ich verließ mich darauf, dass dieses Profil als eine Art Litmus-Test funktionieren würde: Wer ein Match mit mir hatte, müsse sich wohl unter „asexuell“ etwas vorstellen können, dachte ich – mindestens mal die Grunddefinition: „ kaum bis gar nicht am Sex interessiert “. (Natürlich gibt es hier Ausnahmen. Einige asexuelle Menschen, die sich vielleicht als „ace“ bezeichnen, haben zum Beispiel ihren Partner:innen zuliebe Sex; andere müssen vorher eine emotionale Verbindung aufbauen ; andere wiederum haben überhaupt kein Interesse an Sex. Ich selbst falle in die dritte Kategorie: Ich bin nicht an Sex interessiert – ich möchte gar keinen. Ich finde die Vorstellung abstoßend und rede nicht mal gerne darüber.)