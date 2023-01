Meinem Sexleben zuliebe höre ich auf, es allen recht machen zu wollen

Die 26-jährige Miranda, ebenfalls selbsternannte Ja-Sagerin, erzählt mir von Situationen (die total einvernehmlich waren!), in denen sie ihre eigenen Grenzen ignorierte, um anderen zu gefallen. „Ich habe früher oft nicht gesagt, was ich eigentlich will, und bin in Situationen geblieben, aus denen ich mich eigentlich lieber entfernt hätte“, sagt sie. „Ich sage mir dabei immer, dass es schon okay ist, wenn ich beim oder nach dem Sex ein bisschen unzufrieden bin. Die andere Person soll einfach viel Spaß haben und das Ganze durchgehend genießen!“