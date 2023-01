Doppelter Orgasmus: Was ist ein „blended orgasm“ & wie bekomme ich ihn?

Vielleicht reibt dein:e Partner:in also deine Klitoris und fingert dich gleichzeitig; das wäre eine Kombination aus vaginaler und klitoraler Stimulation. Oder vielleicht saugt er:sie an deinen Nippeln , während er:sie mit einem Penis oder einem Dildo in dich eindringt (eine Kombi aus Nippel- und vaginaler Stimulation). Und selbst das Erzählen einer dreckigen Fantasie beim Sex kann zu einem atemberaubenden „blended orgasm“ führen, weil manche Menschen schon allein durch eine sexuelle Fantasie kommen können.