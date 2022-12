Du kommst beim Sport zum Orgasmus? Du bist nicht allein

Wer beim Sport lieber nicht zum Höhepunkt kommen will, sollte sich Grace zufolge beim Training stärker auf den Körper konzentrieren und in sich hineinhören, um eventuelle Erregungsgefühle zu erkennen. „Wenn Leute von ihrem Orgasmus überrascht werden, liegt das oft daran, dass sie kein Bewusstsein dafür haben, wie sich dessen Vorzeichen anfühlen und wie sie ihn abwenden können. So kommt es dann, dass sie plötzlich im Fitnessstudio kommen.“