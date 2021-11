Werde ich krank, wenn ich in der Kälte Sport mache?

Beim Sport an der frischen Winterluft gibt es aber auch noch andere Risiken zu bedenken. Kraft-Trainer Jason Bone warnt zu dieser Jahreszeit besonders vor Verletzungen. „Kalte Muskeln sind angespannt und daher verletzungsanfällig. Training im Regen kann außerdem gefährlich sein, weil du schneller ausrutschst.“ Diese Probleme lassen sich aber schnell in den Griff bekommen: „Ich empfehle, in gute wasserfeste Kleidung, hochwertige Schuhe und Thermo-Unterwäsche zu investieren“, sagt er. „Außerdem solltest du vor dem Rausgehen in den Regen oder die Kälte mindestens zwei Dehnübungen und ein ordentliches Warm-up einlegen, um die Gelenke und Muskeln vorzubereiten.“ Wenn du ein paar Euros für neue Winter-Workout-Klamotten übrig hast, sieh dir doch mal die neueste Kollektion von Adidas an: Die COLD.RDY-Pieces wurden explizit dafür entworfen, Körperwärme zu isolieren und dich gleichzeitig bei kälteren Temperaturen trocken zu halten.