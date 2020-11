Faire du sport dans le froid : quels risques pour la santé ?

Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. En hiver, l'idée de faire son jogging dans la grisaillle, sous le vent et la pluie, n'est pas exactement attrayante. Et ce n'est pas tout : toutes ces années durant lesquelles nos mères nous ont rappelé de "bien se couvrir pour ne pas attraper froid" ont conduit à l'idée très répandue que le froid devait être mauvais pour nous d'une manière ou d'une autre. Si on fait notre HIIT dans le parc quand il fait 7°C, on est sûr d'attraper la crève, non ? On se dit alors que faire du sport dans un environnement susceptible de vous rendre malade est contre-productif.