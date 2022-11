Die besten Klitoris-Vibratoren – laut einer Sex-Therapeutin

Um das direkt klarzustellen: G-Punkt- Vibratoren und Dildos sind eine tolle Sache (und natürlich lieben wir auch Abwechslung!) – aber wenn es um atemberaubende Orgasmen geht, nach denen sich dein Körper anfühlt wie Wackelpudding, ist das ein Job für die Klitoris . „Die Klitoris ist das wichtigste Lustorgan“, bestätigt die Sextherapeutin Dr. Laurie Mintz . „Sie ist sogar das einzige Organ im menschlichen Körper – ob nun im männlichen oder weiblichen –, dessen einziger Zweck die Lust ist.“Du hast vermutlich schon gehört (oder selbst bemerkt), dass viele Menschen mit Vagina irgendeine Form von Kitzler-Action brauchen, um zum Orgasmus zu kommen. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen: „Die große Mehrheit – bis zu 96 Prozent – aller Menschen mit Vagina brauchen externe klitorale Stimulation, um zum Höhepunkt zu kommen “, erklärt Mintz. „Und obwohl sich die Sexualwissenschaft noch nicht darin einig ist, ob es wirklich verschiedene Formen von Orgasmen gibt, sind viele Forschende der Meinung, alle [vaginalen] Orgasmen seien klitoral.“Wenn du also deinem eigenen Kitzler ein bisschen Liebe schenken möchtest, haben wir im Folgenden die besten Vibratoren dazu zusammengestellt. Und auf die schwört sogar Dr. Mintz.Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.