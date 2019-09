Erwarten man von Frauen überhaupt, dass sie immer kommen? Oder warum tun Frauen oft so, als WÜRDEN sie kommen – ohne es zu tun? Muss es wirklich immer einen Orgasmus beim Sex geben, damit er Spaß macht? Auch mit meinen Freundinnen diskutiere ich immer wieder dieses Thema, denn vor allem eine von uns ist eine kleine Vortäuscherin. Seit mittlerweile einem Jahr ist sie jetzt mit ihrem Freund zusammen – genauso lange dauert ihre Karriere als Orgasmus-Lügnerin an. Warum sie das macht? „Er schnallt nicht, was mir Spaß macht, aber ich will seine Gefühle einfach nicht verletzen!“ „Aber er will dich doch garantiert befriedigen, also warum solltest du ihn mit einem gefakten Orgasmus bestärken, dass es gut ist, was er da macht, wenn es ganz klar nicht so ist?!“, halte ich fast schon verärgert dagegen. Davon abgesehen ist Sex ja wohl auch gut, wenn man nicht zum Höhepunkt kommt, oder?