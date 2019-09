Doping für die Vagina, Pieks für die Lust, Orgasmus-Shot – man könnte so viele schöne Umschreibungen für die Plasma-Methode finden, doch kommen wir lieber schnell zum Höhepunkt: Laut Studien erleben 60 Prozent der Frauen keinen vaginalen Orgasmus, mit dem nicht-chirurgischen Verfahren der Eigenblut-Injektion kann ihnen geholfen werden. Wer jetzt an die Bilder einer blutverschmierten Kim Kardashian nach ihrer Gesichtsbehandlung, dem sogenannten Vampirlifting denkt, der ist schon mal bei der Sache – doch gedanklich eben noch in der falschen Körperzone: Das aus dem Eigenblut gewonnene Platelet Rich Plasma, kurz PRP, wird extravaginal, intraklitoral und intravaginal in das Gewebe der oberen Scheidenwand gespritzt. Also in die Klitoris, die äußeren Schamlippen und innerlich rund um den G-Punkt. Warum? Um die Wachstumsfaktoren und damit auch Stammzellen zu aktivieren. Das Gewebe wird wieder straffer und viel empfindsamer, oder eben orgasmusfähig. Seit 3 Jahren ist der O-Shot nun in den Goodie Bags für die Oscar-Nominierten, in Hollywood also nichts Besonderes. Ebenfalls seit drei Jahren bietet Dr. med. Michael R. Schmidt-Kulbe die Behandlung in seiner Praxis in Berlin Charlottenburg an. „Ich schenke Frauen damit wieder Lebensqualität. Viele geben sich selbst die Schuld, wenn sie beim Sex kein vaginales Empfinden verspüren oder aber sie fühlen sich minderwertig, weil sie ein Kind bekommen haben und natürlich nicht mehr so eng sind. Diese Behandlung ist keine reine ästhetische Sache, sondern in vielen Fällen eine Verbesserung des Lebensgefühls oder sogar der Partnerschaft", so der Mediziner.