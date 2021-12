Warum Sex durch Stöhnen sogar besser wird

Aber was genau macht denn ein Stöhnen sexy? Die Freuden- und Emotionsberaterin Gabi Gee empfiehlt, einfach das zu tun, was sich natürlich anfühlt. „Wenn dich dein:e Partner:in irgendwo stimuliert und du merkst, wie sich dir der Hals zuschnürt, sei nicht schüchtern und lass es raus“, sagt sie. „Zwingst du dich zum Stöhnen, führt das deine:n Partner:in womöglich in die Irre – selbst, wenn ihr euch noch nicht gut kennt . Wenn du ihn:sie aber wissen lassen willst, dass es gerade sehr gut läuft, können selbst leise Geräusche wie ein schweres Atmen die Stimmung aufheizen.“