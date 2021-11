Pourquoi c’est tellement excitant de gémir durant l’acte

Elle ajoute que si vous vous sentez gêné·e par vos gémissements, vous pouvez toujours vous entraîner ! "Essayez de gémir sur vos expirations (vous vous souvenez que vous devez respirer, non ?), en commençant par un son "oh" classique et en laissant votre voix monter ou descendre en fonction des sensations excitantes. Vous rêvez d'un OHHHHH digne d'une pro ? Essayez de vous enregistrer durant une séance en solo et écoutez quelles parties vous semblent les plus sensuelles."