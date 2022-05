Lies das, wenn du Oralsex an dir nicht magst

„Seit etwa 15 bis 20 Jahren gilt Oralsex als Höhepunkt der Lust für Menschen mit Vulva“, sagt Lux Alptraum, Autorin von Faking It: The Lies Women Tell About Sex-And The Truths They Reveal . „Es herrscht die allgemeine Vorstellung, dass diese Art von Sex die beste sei, um sexuelles Vergnügen zu erfahren, und dass der einzige Grund, Oralsex nicht zu mögen, nur sein kann, dass sich eine Person schämt. Ich denke, wir müssen von dieser Einstellung Abstand nehmen, denn wie alle sexuellen Handlungen ist auch diese einfach nicht für jede:n von uns geeignet.“