Als es dann endlich soweit war, war ich sehr nervös. Ich wünschte mir so sehr, dass es funktioniert und machte mir gleichzeitig Sorgen darüber, was passieren würde, wenn dem nicht so ist. Die Aussicht darauf, 26 Mal in meinen Kopf und in mein Gesicht gespritzt zu werden, machte die ganze Sache auch nicht gerade besser. Weil ich ziemlich viel Reality-TV schaue, weiß ich, welche sichtbaren Folgen eine Botoxbehandlung haben kann. Dazu kommt, dass ich mit einer Mutter aufgewachsen bin, die alles, was auch nur im Entferntesten mit Eitelkeit zu tun hat komplett ablehnt. Sie lackiert sich noch nicht die Nägel. Außerdem hatte ich Angst vor eine Stigmatisierung. Davor, wie die Leute darauf reagieren würden, wenn ich erzählen würde, mir Botox spritzen lassen zu haben. Und das, obwohl ich einen „legitimen“ medizinischen Grund dafür habe. Last, but not least habe ich so schon „Resting Bitch Face“ und machte mir sorgen, nach der Behandlung gar keine Emotionen mehr ausdrücken zu können. Doch Dr. Ravitz versicherte mir, dass ich mir keine Sorgen deswegen machen müsste.