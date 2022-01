Quand TikTok détourne les looks d’Euphoria

Ridicule ? Oui. Iconique ? Complètement. Va-t-on continuer à ignorer le fait que ces élèves de lycée de la génération Z semblent avoir des budgets illimités pour financer leurs looks de tous les jours ? Absolument. Alors que la deuxième saison se poursuit, on s'attend à découvrir davantage de looks renversants - et que serait la série sans ces looks ? Alors par ici les looks à plumes Miu Miu et les pantalons en cuir Roberto Cavalli. Au lycée Euphoria, ils ont tout compris.