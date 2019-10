Leider gibt es keinen Test, der dir sagt, ob deine Periode überfällig ist, weil du zu viel Stress hast. Die einzige Chance, die du hast, ist alle anderen Erklärungen auszuschließen. Sprich: Geh zu deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt und lass überprüfen, ob (abgesehen vom Stress) alles okay bei dir ist. „Indem wir uns die Vorgeschichte anschauen und Untersuchungen durchführen, können wir verschiedene andere Gründe ausschließen“, sagt Dr. Greene und erklärt weiter, dass wenn keine Abnormalitäten zu finden sind und die Patientin oder der Patient an sich gesund zu sein scheint, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es am Stress liegt. Bitte stelle dir jedoch nicht selbst die Diagnose, sondern konsultiere wirklich eine*n Gynäkologin. Besonders, wenn du drei Monate oder sogar noch länger überfällig, aber nicht schwanger bist, stillst oder dich in der Menopause befindest. An diesem Punkt wird das Ausbleiben der Tage als Amenorrhö bezeichnet. Und der Grund dafür kann Stress sein, aber auch Medikamente, ein niedriges Körpergewicht, hormonelle Veränderungen oder eine ernste Krankheit. Also nimm es bitte nicht auf die leichte Schulter – zumal Stress sich auch keine Kleinigkeit, sondern etwas Ernstzunehmendes ist, weil er schlimme Folgen haben kann.