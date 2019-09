Darf man in Deutschland abtreiben?

Das Thema Abtreibung ist nach wie vor mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden und es braucht fast schon ein detektivisches Gespür, um überhaupt an Informationen zu kommen. Das liegt nicht zuletzt am ach so berühmten Paragraphen 219a , der das Werben für Schwangerschaftsabbrüche verbietet und unter Strafe stellt. Neben den gesetzlichen Schwierigkeiten, sehen sich Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, auch mit allerlei anderen Problemen konfrontiert, denn so ein Abbruch kann richtig teuer werden, so ziemlich jede*r hat eine Meinung dazu und weiß plötzlich alles besser und dann gilt es noch zig Termine einzuhalten, bevor man überhaupt den Eingriff durchführen lassen kann. Abtreibungen sind in Deutschland nur unter bestimmten Umständen möglich und das auch nur in einem ganz bestimmten gesetzlichen Rahmen, ein Schlupfloch sozusagen.