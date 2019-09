Alternative zur Pille: Forscher könnten ein neues natürliches Verhütungsmittel entdeckt haben

Allan Pacey, Professor für Männergesundheit an der University of Sheffield, sagte dem britischen Nachrichtensender BBC : „Das ist eine sehr interessante Studie, die zeigt, dass zwei natürliche Komponenten die Schwimmbewegungen von Sperma vor der Befruchtung regulieren können." Aber er merkt auch an, dass es noch unklar sei, ob die Stoffe in klinischen Studien bei Menschen die gleiche Wirkung entfalten - und bis die Forscher so weit seien, die Chemikalien an Menschen zu testen, könne es noch einige Jahre dauern.