5 Mythen über „vorzeitiges Rausziehen“ & was wirklich dahinter steckt

Sechzig Prozent der Frauen zwischen 15 und 44 Jahren in den USA haben „vorzeitiges Rausziehen” schon mal praktiziert. In der aktuellsten Studie aus den USA gaben 5 Prozent der Paare an, dass sie sich komplett auf diese Methode verlassen. Wenn man Paare dazu addiert, die zusätzlich mit einer anderen Methode verhüten, dann kommt man auf 10 Prozent. In anderen Worten: Personen aus allen Altersgruppen nutzen „vorzeitiges Rausziehen” zur Schwangerschaftsverhütung.