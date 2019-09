Ich bin in einem christlichen Haushalt in South Carolina aufgewachsen. Meine Familie ging regelmäßig zur Kirche, betete vor jeder Mahlzeit und mir wurde beigebracht, dass es meine Pflicht war, Menschen in Not zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Patientinnen, die ich tagtäglich sehe, sind Menschen in Not. Die medizinische Hilfe, die ich biete, ist in vielen Fällen sogar lebensrettend.