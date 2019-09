Ich gab nach. Das Gefühl, ihm ausgesetzt zu sein, hatte übernommen. Was dann folgte, war ein Einkehren. Ich gab Ruhe und kehrte in mich. Ich hielt mich an all meine Gedanken und Erinnerungen, als wären sie eine Montage. Ich versuchte mich darauf zu konzentrieren, was da gerade passierte: Ich werde vergewaltigt. Oh Gott. Es passiert wirklich. Dann setzte der nächste Schritt ein. Eine Art Überlebensdrang. Physisches Überleben. Leider ein nicht unbekanntes Gefühl – auch als Kind wurde ich misshandelt. Ich hatte in all den Jahren einen Copingmechanismus entwickelt, mit soziopathischem Verhalten umzugehen. Mein Kopf fing einfach an, die üblichen Fragen zu stellen: Wie komme ich hier lebend raus? Wie verhalte ich mich, um das zu überleben? Die Gedanken schnellten durch meinen Kopf. In Bruchteilen einer Sekunde. Ein Gedanke: Hör auf, ihm Widerstand zu leisten. Das macht ihn nur noch aggressiver. So verletzt er auch noch dein Äußeres. Bewahre dein Äußeres, belasse es beim Inneren. Noch ein Gedanke: Vergewaltigung. Das Wort allein. Ich denke an die Momente, in denen ich das Wort jemals benutzt habe. Eine Erinnerung: Ich bin sechs oder sieben Jahre alt und sitze am Küchentisch und frage, „Mama, was ist Vergewaltigung?“ „Das ist, wenn jemand dich zwingt, Sex zu haben, obwohl du nicht willst.“ Blaine drang mit einem starken Stoß in mich ein. Ich wollte weinen. Noch eine Erinnerung: Ich hatte meine Mutter überhaupt erst gefragt, weil ich auf der Kommode bei den Eltern einer Freundin eine Broschüre gesehen hatte. Auf dem Deckblatt stand in fetten, schwarzen Großbuchstaben „VERGEWALTIGUNG“. Ich kannte das Wort nicht, aber so wie es da stand, sah es angsteinflößend aus. Ich hatte es schnell aufgeklappt – was ich sah, waren nur zwei Punkte: „Wie du überlebst“ und „Wie du die Kontrolle übernimmst“. Das körperliche Überleben schien also vorrangig das Wichtigste zu sein. Eine Zeile auf der Seite ist mir besonders in Erinnerung geblieben: „Wenn du vergewaltigt wirst, versuche nicht, dem zu widerstehen oder zu verkrampfen, denn das wird dich nur noch mehr traumatisieren. Versuch am besten, zu entspannen.“ Rückblickend merke ich, dass mir diese Broschüre sagen wollte, ich solle so tun, als würde ich dem Täter die Kontrolle wegnehmen, indem ich mich entspannte. Denn das, was der Täter eigentlich will, ist Kontrolle. Blaine drückte meine Handgelenke so fest, dass ich förmlich spürte, wie meine Hände blau anliefen. Er stieß immer und immer härter in mich, ich war regungslos. Ich entschloss, meine Hände zu entspannen, dann entspannte er auch seine. So taten zumindest meine Hände etwas weniger weh. Ich glaube, meine Freundin wurde vergewaltigt. Was kann ich tun?, stand noch in der Broschüre. Seine Beine drückten gegen meine Knie und hielten sie somit fest am Bett. In diesem Moment war ich so dankbar wie noch nie für mein Periodenblut. Es wirkte wie Gleitmittel zwischen meinen Beinen. Relax. So wirst du nicht verletzt. Vermeide weitere Verletzungen. Relax. So wirst du keine weiteren Wunden davontragen. Ich wollte weiter nachdenken, mich auf meine Gedanken konzentrieren anstatt auf das, was da gerade mit mir geschah. Ich versuchte daran zu denken, wie ich ihn verraten würde. Wie ernst das alles war. Dass er ins Gefängnis kommen würde und seine Zukunft ruiniert war. Relax.