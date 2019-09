Hallyu? Klingt erst mal ähnlich, kommt jedoch aus einem ganz anderen Teil der Welt. Aus Korea nämlich, denn Hallyu heißt übersetzt soviel wie „Koreanische Welle” und beschreibt alles, was in Sachen Popkultur, Lifestyle und Food in immer größerem Maße nach Europa und in die USA geschwappt kommt. Wir von Refinery29 sind bereits ausgemachte Fans der K-Beauty und lecken uns die Finger nach den Pflege- und Make-up-Innovationen aus Korea. Die FAZ nennt Berlin in ihrem Onlineartikel zum Thema als Epizentrum der Hallyu-Bewegung in Deutschland – und es stimmt: Läuft aufmerksam durch die Stadt, begenen einem an fast jeder Ecke koreanische Stores oder Restaurant, Imbisse oder Kreativagenturen.