Sommernächte sind gefährlich. Entweder verführen sie uns dazu, bis zum Morgengrauen mit den Liebsten unterwegs zu sein und die Zeit zu vergessen, oder sie sorgen für so viel Hitze in den eigenen vier Wänden, dass man sowieso nicht schlafen kann und sich stundenlang von links nach rechts wälzt. Egal wie, Sommernächte sind mitunter sehr kurz und gegen Augenringe und müde Haut muss am nächsten Morgen eine Rettung her. Neben den üblichen Verdächtigen wie einer kalten Dusche, Concealer, Foundation und Co. kannst du deinem Gesicht mit nur wenigen Handgriffen eine Extraportion Erfrischung schenken – und zwar mit diesen drei DIY-Masken, deren Zutaten du garantiert fast alle zu Hause hast.