Augenbrauen: So findest du die perfekte Form für dein Gesicht

Bevor ich dir zeige, welche verschiedenen Augenbrauenformen es gibt und erkläre, zu welchem Gesicht welche Form am besten passt, noch ein paar Worte zur Länge. Laut des Benefit-Cosmetics-Augenbrauenexperten Jared Bailey gibt es eine ganz einfach Methode, den idealen Anfangs- und Endpunkt deiner Brauen zu bestimmen – das sogenannte Brow Mapping. Zuerst bestimmst du den Anfang, in dem du dir eine gerade Linie von der Außenseite deiner Nase in Richtung Stirn denkst. Du kannst dafür auch einen Stift oder einen Pinsel anlegen. Für den höchsten Punkt deiner Braue setzt du den Stift an der Außenseite der Nase an und richtest ihn so aus, dass er über die Mitte deines Auges verläuft. Im letzten Schritt ermittelst du das Ende der Augenbraue mithilfe einer gedachten Linie von der Nasenaußenseite bis hin zum äußeren Augenwinkel.