Brauchst du im Winter eine andere Foundation als im Sommer?

Ehrlich gesagt ist die Wahl deiner Foundation vollkommen dir überlassen. Die eine richtige Option gibt es nicht. Ich wähle am liebsten ein Make-up, das ähnlich wie ein Serum ist, und trage dann noch zusätzlich Concealer auf, aber Freund*innen von mir bevorzugen die dicken und schweren Foundations. Mein Tipp an dich: Gerade in der Winterzeit, solltest du etwas benutzen, das reich an feuchtigkeitsspendenden Stoffen ist, denn wie gesagt, trocknet gerade in der Winterzeit die Haut schnell aus und es bilden sich Hautschüppchen. Foundations mit Glycerin und Hyaluronsäure sind da richtige Lebensretter. Meine Favoriten: Die Teint Micracle Foundation von Lancôme (enthält pflanzliches Glycerin) und Complexion Rescue von bareMinerals (mit Hyaluronsäure). Beide sind eher serumartig, wodurch sie leicht auf der Haut liegen.