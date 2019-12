Dois-je changer de fond de teint en hiver ?

Trouver le fond de teint qui vous correspond est un choix personnel, qui dépend énormément de vos préférences et de vos besoins en terme de maquillage. Certaines personnes aiment les textures sérum, relativement légères et faciles à travailler, quand d'autre préfèrent les textures mats et très couvrantes. Une chose est sûre, en hiver, même les peaux grasses ont tendance à se dessécher. L'air est très peu humide et le chauffage n'arrange rien. C'est ce qui explique que certaines peaux pèlent ou tiraillent. Optez pour des formules qui contiennent de la glycérine, du sodium PCA et de l'acide hyaluronique. On pense par exemple au fond de teint Perfecting Skin Tint de Glossier, qui continent de la glycérine, ou le bareMinerals Complexion Rescue , riche en acide hyaluronique.