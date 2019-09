Si vous suivez Gucci Westman sur Instagram, vous savez probablement déjà combien ses tutos de 5 minutes sont hypnotisants. La make-up artist (qui vient de lancer sa propre marque de cosmétiques, Westman Atelier , et compte parmi ses clientes Jennifer Aniston Charlize Theron et Reese Witherspoon ) est réputée pour savoir donner à la peau un aspect frais et radieux en quelques minutes. Et comme la tendance du look no make-up n’est pas près de disparaître, on s’est dit qu’elle était peut être la meilleure des personnes pour nous donner des conseils et astuces. Découvrez plus bas les conseils de Gucci pour obtenir un teint radieux presque instantanément.