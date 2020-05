So sah Marilyn Monroes Hautpflegeroutine aus & diese Produkte gibt es heute noch!

Bei dem Schriftstück handelt es sich um ein Schreiben des ungarischen Dermatologen Dr. Erno Laszlo, das sich derzeit im Makeup Museum in New York City befindet. Ursprünglich sollte es der Öffentlichkeit als Teil einer Ausstellung im Mai zugänglich gemacht werden, doch wegen der Corona-Krise musste die Eröffnung bis auf Weiteres verschoben werden. Aber die gute Nachricht lautet, die Gründerin des Museums, Doreen Bloch, hat uns exklusiv digitalen Zugang zu dem Schreiben aus den 1950ern ermöglicht, das Marilyn Monroes Pflegeroutine inklusive aller Produkte beinhaltet. Und die zweite, mindestens genauso aufregende, Nachricht ist: Einige der Produkte sind sogar noch erhältlich. Wenn du willst, kannst du sie also noch heute online shoppen und schon in ein paar Tagen die gleichen Cremes und Toner verwenden wie Marilyn Monroe! Ziemlich cool, oder?