Hollywood: Das tragische Leben von Dorothy Dandridge – der echten Camille

Noch bis ins Jahr 1967 bestand in vielen amerikanischen Staaten das sogenannte „Mischehenverbot“, durch das Beziehungen von Personen mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund illegal waren. In den 40er Jahren hielt man sich in Hollywood an den Hays Code . Das waren Richtlinien, die der Regulierung der Darstellung von Kriminalität, Sexualität und Politik in Spielfilmen dienten und unter anderem auch interkulturelle Paare verboten. Weil alle männlichen Hauptrollen mit weißen Männern besetzt wurden, hatte Dandridge also praktisch keine Chance, ihre Partnerin zu spielen. Und trotzdem schaffte es Dorothy, in den 50ern Karriere zu machen. „Ich liebe Carmen Jones mit ihr und Harry Belafonte“, sagt Harrier über den Musicalfilm mit komplett schwarzem Cast, der mittlerweile als Wendepunkt in Dandridges Karriere gilt. In einem Interview sagt Dandridge, sie hätte nie härter für einen Film gearbeitet und das sie bei Carmen Jones die beste Zeit überhaupt hatte.