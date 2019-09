Nouvelle saison, nouvelle vous ?

Il y a quelque chose dans l’air du mois de septembre qui fait qu’on a envie de se réinventer. Un peu comme si on s’attendait à être enfin la personne qu’on rêve d’être au matin du premier septembre. Plus organisée, plus belle, moins anxieuse, plus sportive etc. bref, vous en mieux. La vérité, c’est qu’adopter de nouvelles habitudes est un travail de longue haleine. Et qui souvent commence par changer de toutes petites choses.