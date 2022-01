Kaputte Spitzen schnell & easy selbst abschneiden? Ich hab’s getestet

„Ich schneide mir alle sechs Monate selbst die Haare“, betitelte die TikTokerin @meyinleda ein Video, in dem sie ihre eigenen kaputten Spitzen in Sekundenschnelle trimmt – ohne die Haarlänge zu kürzen. Haarbruch kennen wir fast alle: Dabei sind die Haarspitzen „gespalten“, oft in zwei Hälften. Diese Bruchteile sehen dann manchmal weiß und matt aus, sind trocken und verknotet. Dagegen soll Meyins Trick helfen. In dem Video, das inzwischen über fünf Millionen Mal gesehen wurde, fährt Meyin mit einem feinzinkigen Kamm durch eine Strähne, die sie dann zwischen Zeige- und Mittelfinger hält. Mit einer Schere schneidet sie daraufhin alle abgebrochenen Spitzen in der Strähne ab, bevor sie zum Rest ihrer Mähne übergeht. Meyin schreibt, dass sie das seit fünf Jahren so macht und gar nicht mehr damit aufhören will, weil der Hack angeblich so effektiv ist.