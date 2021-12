Durch diesen Lieblingstrick von Stylist:innen wirkt dein Haar im Nu fülliger

Die Sache an Trends ist, dass sie im Grunde genommen in regelmäßigen Abständen früher oder später ein Comeback feiern. Schaumfestiger waren in den 80er und 90er-Jahren in gewissem Maße wirklich angesagt, was sich aber in den 00er-Jahren extrem änderte, als ausgefranste Haare, Blocksträhnen, hohe Pferdeschwänze, nach oben gestylte Ponys, etc. zum letzten Schrei wurden. In den letzten Jahren drehte sich alles um lockere Undone-Looks, die wir oft mit Pariser:innen assoziieren und die mit einem Salzspray und texturgebendem Texturizing Mist erzielt werden. Da sich der Kreis an dieser Stelle schließt, ist es also höchste Zeit für ein Revival des Schaumfestigers.