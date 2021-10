Was du wissen solltest, bevor du Apfelessig für Haare & Kopfhaut verwendest

Kaum irgendetwas hat es geschafft, über so viele Jahre hinweg im Beauty-DIY-Rampenlicht stehen zu bleiben, wie Apfelessig. Abgesehen von seiner Fähigkeit, jedem noch so faden Salat ein bisschen Leben einzuhauchen, hat sich der fermentierte Saft auch in der Wellness- und Beauty-Branche ein fantastisches Image aufgebaut; von Shots für die Verdauung bis hin zur Verwendung als Toner für reine Haut taucht der Apfelessig inzwischen gefühlt in fast jedem DIY-Rezept auf.