Meine Blondierung verätzte mir die Kopfhaut & so vermeidest du das

Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass ich meine Haare immer in professionelle Hände gebe, und auch diesmal war ich in einem hoch angesehenen New Yorker Salon gewesen. Die Coloristen, denen ich mich anvertraue, gehören zu den Besten ihrer Branche und verwenden erstklassige Blondierungsmittel. Nichts von alldem war also ihre Schuld – ich habe eben einfach bloß eine wahnsinnig empfindliche Kopfhaut.

Immerhin lässt du bei einer Blondierung Bleichmittel direkt an deine Haut. Ist es da verwunderlich, wenn nicht immer alles genau nach Plan läuft? Natürlich nicht; Bleiche kann ein unberechenbares Biest sein. Tatsächlich kommt es häufiger zu diesen Verätzungen, als du vielleicht ahnst, erzählt mir die Dermatologin Dr. Francesca Fusco. „Dasselbe ist mir sogar selbst letztes Jahr passiert“, sagt sie.