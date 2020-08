Von Schoko-Chai bis Urlaubsblond: 5 Trend-Haarfarben für den Herbst

Ganz gleich, was du von deiner aktuellen Haarfarbe hältst – und ob du deinen natürlichen Ansatz liebst oder vom matten, langweiligen Look deiner Haare genervt bist –, der Herbst bringt dir jede Menge Trends, von denen du dich inspirieren lassen kannst. Von der edlen neuen Balayage -Variante (Hi, Schoko-Chai!) bis hin zum strahlenden Platinblond, mit dem du ab September in jedem Zoom-Call die Aufmerksamkeit auf dich ziehst: Hier kommen fünf Farbtrends für deinen nächsten Salonbesuch.