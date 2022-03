Nein, Olaplex-Produkte machen dich nicht unfruchtbar

Wenn du einen Twitter- oder TikTok-Account hast, bist du vielleicht schon über Posts gestolpert, in denen Olaplex-Fans die Sicherheit des Kultprodukts diskutieren, insbesondere im Zusammenhang mit einem Wirkstoff namens Butylphenyl-Methylpropional, auch bekannt als „Lilial“, ein Duftstoff. Die Sorge: Genau dieses Lilial solle unfruchtbar machen können. Am Sonntag ging die TikTokerin Hasini Kay mit einem Video viral , das sie betitelt hatte: „Wenn du rausfindest, dass Olaplex in der EU + UK nächsten Monat verboten wird.“ Der Clip hat bereits über eine halbe Million Views und wird noch immer fleißig verbreitet. Hasini widmete dem Thema auch ein weiteres Video. „Berichten zufolge wird Olaplex in der EU und dem Vereinigten Königreich verboten. Das liegt an diesem Wirkstoff, der mit Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht wird“, sagt Hasini und zeigt auf einem Greenscreen auf Lilial. „Der ist in Olaplex No. 3 enthalten.“ Hasini erzählt weiter: „Einige Quellen meinen, [das Produkt] habe schon eine neue Formel, und wenn nicht, würde [Olaplex] die Formel sicher ändern, bevor das Verbot in Kraft tritt.“ Im Kommentarbereich verweist Hasini dazu auf die Verordnung (EG) No. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel