Dieses Haushaltsmittel ist besser als jeder Conditioner

Schon nach der ersten Haarwäsche waren meine Haare superweich und hatten einen schönen Glanz. Das ist bis heute (Tag 14) so geblieben. Sie lassen sich leicht durchkämmen und haben nach und nach mehr Schwung gekommen (ungefähr so, wie die Locken in der all famous Gliss Kur Werbung)! Die Haare riechen ganz und gar nicht nach Essig, sondern schlicht und einfach wie frisch gewaschen. Außerdem haben die Spitzen deutlich weniger Spliss, da durch den Apfelessig zunächst alle übrigen Stylingprodukte wirklich vollständig herausgewaschen werden, und so die anschließende Pflege wie Kokos- oder Karottenöl (probiert es aus) einwirken kann.