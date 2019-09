5 Beauty-Treatments aus Haushaltsmitteln, die dich an Ostern bei Laune halten

Endlich wieder Feiertag! Wehnachten ist schon eine halbe Ewigkeit her und nun erfreut uns Ostern mit einem ordentlichen Plus an Quality Time. Wer kein volles Familienprogramm und Netflix auch schon durchgeschaut hat, kann sich die Zeit auch mit natürlicher Pflege verschönern. Und dafür brauchst du nicht mal teure Sheetmasken oder eine lang geplante Kosmetikbehandlung!