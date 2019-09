Mit diesen Pflegefehlern schadest du deiner Haut mehr, als dass du ihr Gutes tust

Ja, es gibt sie, diese Abende, an denen man am liebsten so ins Bett möchte, wie man morgens das Haus verlassen hat. Aber dass es nicht gut für die Haut ist, geschminkt schlafen zu gehen, haben wir mittlerweile verinnerlicht. Gebrochene Wimpern, verstopfte Poren? Nein danke! Doch auch wer sich tapfer mit Abschminktüchern den Tag vom Gesicht holt, sollte wissen: Abschminktücher alleine reichen nicht. Zwar brechen sie die Struktur des Make-ups auf und reinigen so das Gesicht – aber nur oberflächlich. Schlimmer noch: Die Tücher hinterlassen Bakterien auf der Haut, die die Hautbarriere angreifen können. Also unbedingt nach dem Abschminken noch reinigen, mit einem passenden Waschgel oder –schaum. Danach ist die Haut bereit für die Nachtpflege.