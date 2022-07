Von Parabenen & Sulfaten: So schädlich sind Chemikalien in Pflegeprodukten

In Sachen Hautpflege gibt es in der EU strikte Regeln dazu, welche Wirkstoffe und Chemikalien in unseren Produkten verwendet werden dürfen. Dabei spielt auch die Konzentration mancher Wirkstoffe eine Rolle, erklärt Dr. Mahto: „ Bei Chemikalien macht generell die Dosis das Gift . Viele Dinge sind in geringen Dosen völlig harmlos, können aber in höheren Dosen gefährlich sein. Formaldehyd zum Beispiel findet sich in geringer Konzentration in Äpfeln, wirkt sich aber nicht negativ auf unsere Gesundheit aus.“