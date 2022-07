Méthylparabène, méthylisothiazolinone... Comme on dit dans le secteur de la beauté : "Si on ne peut pas le prononcer, mieux vaut l'éviter." Nous sommes de plus en plus nombreuses·x à nous méfier de la quantité de substances chimiques et d'ingrédients synthétiques présents dans nos cosmétiques et des effets à long terme qu'ils peuvent avoir sur notre organisme.