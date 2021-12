Periode & fettiges Haar? Mit diesen 5 Tipps kannst du Abhilfe schaffen

Wenn du dein Haar sehr regelmäßig wäschst, solltest du dich für ein sanftes Shampoo entscheiden, das deine Kopfhaut nicht völlig auslaugt. R29 empfiehlt das Shampoo mit Kamille und Rosenwasser v on Aveeno , 16,69 €. Wenn dein Haar am fettigsten ist, könnte es von Vorteil sein, in dieser Woche zu einem klärenden Shampoo zu wechseln, das überschüssiges Fett und Produktablagerungen entfernt. Probiere z.B. das Clarifying Shampoo von Aveeno , 16,86 €. Die Spülung, die du verwendest, ist ebenfalls wichtig. Wähle ein miles Produkt wie z. B. The Body Shops Tea Tree Purifying & Balancing Conditioner , 8 €.