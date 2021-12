5 solutions pour venir à bout des cheveux gras pendant les règles

Enfin, à quand remonte la dernière fois que vous avez nettoyé votre brosse à cheveux ? Si vous avez un compte TikTok, vous avez peut-être vu que les beautistas offrent régulièrement à leurs brosses un nettoyage en profondeur, en les savonnant dans l'évier, en les laissant tremper pendant 20 minutes et en les laissant sécher à l'air libre. Dans une vidéo qui a été vue plus d'un million de fois, TikToker @sarahbrawleyhair commence par retirer le plus de cheveux possible avant de remplir un évier avec de l'eau chaude, de verser un peu de shampooing Tigi S-Factor Diamond Dreams et un peu de désinfectant (facultatif), et de laisser les brosses dans l'eau pendant un peu moins d'une demi-heure. Elle utilise ensuite une brosse à dents propre pour déloger l'accumulation de produit, l'huile et la saleté. Les résultats prouvent que nos brosses abritent une grande quantité de saleté cachée. Il est peu probable que l'on puisse combattre la cause première des cheveux gras (surtout si elle est liée aux hormones), mais on peut toujours éviter que l'excès de sébum qui recouvre les poils de la brosse ne descende le long des longueurs et ne donne à vos cheveux un aspect plat lors du coiffage.