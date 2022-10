„Manchmal wasche ich meine Haare über Kopf“, betitelte TikTokerin @audreyvictoria_ ein Video mit beeindruckenden 13 Millionen Views. „Meine Haare fühlen sich am saubersten an, wenn ich das tue“, verriet Audrey. Auch TikTokerin @moniquemrapier zählte die vielen Vorteile auf, die sie seit der Umstellung auf das Haarewaschen mit dem Kopf nach unten festgestellt hat. Dazu gehören: Es ist einfacher, das Shampoo unter die Haare und nah an die Kopfhaut zu bekommen (wohl der Bereich, der am nötigsten gewaschen werden muss, weil sich hier täglich Schmutz, Öl und Schweiß ansammeln), das Haar bekommt mehr Volumen, wird geschmeidiger und man kann sich auf die Stellen konzentrieren, die wirklich eine intensive Haarwäsche brauchen.