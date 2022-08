Gesündere Haare durch umgekehrtes Haarewaschen? Ich hab’s getestet

Wenn du selbst nicht ganz von dem Trend überzeugt bist, deine Haarpflegeroutine aber ein Upgrade gebrauchen könnte, empfiehlt Sarah, dir eine gute Haarmaske zu besorgen und diese vor dem Shampoo aufzutragen – am besten in trockenem Zustand. Das Haar ist nämlich deutlich absorptionsfähiger, wenn es noch trocken ist, und kann die pflegenden Wirkstoffe dann daher besser aufnehmen. „Conditioner [und Masken] auf nasses Haar aufzutragen, ist viel weniger effektiv als auf trockenem Haar“, erklärt Sarah. „Plus: So kannst du die Maske tagsüber zwischendurch auftragen und so lange einwirken lassen, wie du willst, bevor du unter die Dusche hüpfst, Shampoo und dann einen leichten Conditioner verwendest. Das ist quasi umgekehrtes Haarewaschen 2.0.“