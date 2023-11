Kann ich meine Haare wirklich „trainieren“, weniger fettig zu sein?

Was ebenfalls funktionieren kann, ist ein Abwechseln deines Shampoos. Viele Haarstylist:innen empfehlen, immer mal wieder zu einem anderen Shampoo zu greifen – auch „ Hair Cycling “ genannt – und an Tagen, an denen du deine Haare besonders gründlich waschen willst, ein tiefenreinigendes („clarifying“) Shampoo oder Kopfhautpeeling zu benutzen. „Wenn ich nur alle vier Tage meine Haare wasche, peele ich mir die Kopfhaut“, erklärt auch Cohen – zum Beispiel mit dem Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt (36,95 € via LookFantastic). „Ich benutze nur einen kleinen Klecks, zerreibe ihn zwischen meinen Händen und verteile das Ganze dann auf der Kopfhaut. Dadurch werden die Haare schon am Ansatz gehoben“, erzählt sie. „Dadurch kann ich die nächste Haarwäsche um zwei Tage rauszögern.“