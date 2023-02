Wir haben das neue Trockenshampoo von Olaplex getestet & sind uns uneinig

„Bei neun von zehn Malen bereue ich es direkt danach, Trockenshampoo benutzt zu haben. Nachdem ich mir den Haaransatz eingesprüht habe, fühlen sich meine Haare nämlich immer irgendwie grobkörnig an, und ich muss sie in einem Dutt oder Zopf tragen, weil sie so dreckig aussehen. Der Haarstylist Jimmy Paul , Olaplex-Markenbotschafter, erklärt mir den Grund dafür: ‚Die meisten Trockenshampoos mattieren das Haar, was seinen natürlichen Glanz hemmt und dafür sorgt, dass die Haare bedeckt aussehen.‘ Das Olaplex Dry Shampoo No. 4 D (das ‚D‘ steht für ‚Detox‘) hingegen erfrischt die Kopfhaut dank Rambutansamenextrakt auf natürliche Weise. Der antioxidative Extrakt neutralisiert Dreck und Öl, indem es die Zellerneuerung anregt (genau deswegen wird der Stoff auch in der Hautpflege verwendet ). Ich werde dieses Trockenshampoo weiterhin benutzen, um meine Haare nicht am dritten, sondern erst am vierten Tag nach der letzten Haarwäsche wieder waschen zu müssen. Erstaunlicherweise fühlt sich mein Haar damit bis zur nächsten Wäsche so weich an wie an Tag 2 (dem meiner Meinung nach besten ‚Haar-Tag‘).“