8 hitzefreie Frisuren, für die du weder Föhn noch Glätteisen brauchst

Das Wetter sorgt momentan häufig dafür, dass es schon morgens einfach viel zu heiß ist, um viel Zeit in komplizierte Frisuren zu investieren oder gar zum Hitzestyling-Tool zu greifen – wer hat schon Lust, sich bei 30 Grad die Haare zu föhnen?Das heißt natürlich nicht, dass du komplett aufs Styling verzichten musst. Dank unserer aktuellen Nostalgie für Trends der 90er und 2000er liefern uns Influencer:innen und Stars momentan auch jede Menge Inspiration für Frisurentrends, die uns nicht nur an die guten, alten Zeiten erinnern, sondern auch noch supereasy zu stylen sind. Und das Beste: Viele davon brauchen keinen Föhn , kein Glätteisen keinen Lockenstab . Die schönsten Looks haben wir hier gesammelt.